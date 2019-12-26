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MAÇ SONUCU | Tottenham 2-1 Brighton
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Tottenham 2-1 Brighton

Tottenham, Boxing Day haftasının ilk maçda Brighton'ı sahasında 2-1 mağlup ederek Jose Mourinho yönetiminde çıktığı 7. lig maçında 5. galibiyetini elde etti.

26 Aralık 2019 17:33

İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Tottenham ile Brighton karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanmayı başardı.

Geçen hafta Chelsea’ye sahasında 2-0 kaybeden Londra ekibi, Brighton karşısında da ilk yarını Webster’ın attığı golle 1-0 geride tamamladı.

Tottenham golcüsü ve kaptanı Harry Kane’nin 53. dakikada attığı golle 1-1’lik dengeyi sağladı. Dakikalar 72’yi gösterdiğinde Dele Alli sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.

Tottenham 29 puan ve maç fazlasıyla 5. sıra yükselirken, Jose Mourinho yönetiminde çıktığı 7. lig maçında 15 puan topladı. Konuk takım Brighton ise 20 puanda kaldı.

28 Aralık Cumartesi günü Tottenham, Norwich ile deplasmanda karşılaşacak. Brighton ise sahasında Bournemouth’u konuk edecek.

Son güncelleme 17:33 | 26 Aralık 2019
Brighton ingiltere premier lig Tottenham
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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