MAÇ SONUCU | Everton 1-0 Burnley

İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Everton ile Burnley karşı karşıya geldi. Goodison Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Oynadığı son 3 maçta Chelsea’yi yenen, Arsenal ve Manchester United ile de berabere kalan Everton, Carlo Ancelotti yönetiminde çıktığı ilk maçta galip geldi.

Cenk Tosun’un yedeklerde yer alıp sürede bulamadığı maçta Everton’ın galibiyet golünü 80. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti.

Bu sonucun ardından Burnley 24 puanla 12. sıraya gerilerken, Everton 22 puanla 13. sırada yer aldı.