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MAÇ SONUCU | Everton 1-0 Burnley
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Everton 1-0 Burnley

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un süre almadığı maçta Everton, sahasında Burnley'yi 1-0 mağlup etti. Maviler, yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti yönetiminde çıktığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırdı.

26 Aralık 2019 20:07

İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Everton ile Burnley karşı karşıya geldi. Goodison Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Oynadığı son 3 maçta Chelsea’yi yenen, Arsenal ve Manchester United ile de berabere kalan Everton, Carlo Ancelotti yönetiminde çıktığı ilk maçta galip geldi.

Cenk Tosun’un yedeklerde yer alıp sürede bulamadığı maçta Everton’ın galibiyet golünü 80. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti.

Bu sonucun ardından Burnley 24 puanla 12. sıraya gerilerken, Everton 22 puanla 13. sırada yer aldı.

Son güncelleme 20:15 | 26 Aralık 2019
Burnley Carlo Ancelotti’ Cenk Tosun everton ingiltere premier lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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