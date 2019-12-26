MAÇ SONUCU | Chelsea 0-2 Southampton

İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Chelsea ile Southampton karşı karşıya geldi. Stamford Bridge’de oynanan mücadeleyi Londra ekibi 2-0 kaybederek ilk 4 yarışında büyük yara aldı.

Hafta sonu Tottenham’ı deplasmanda mağlup ederek moral bulan Chelsea, Southampton karşısında aldığı yenilgiyle son 7 haftada 5. kez mağlup oldu.

Southampton’a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Obafemi ve 73. dakikada Redmond kaydetti.

Bu sonuçla Chelsea 32 puanla 4. sırada yer alırken, Southampton 21 puanla 14. sıraya yükseldi.