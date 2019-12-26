SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı evet!
MAÇ SONUCU | Chelsea 0-2 Southampton
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Chelsea 0-2 Southampton

Geçen hafta Tottenham'ı Londra derbisinde mağlup eden Chelsea, sahasında Southampton'a 2-0 yenilerek ligdeki son 7 maçında 5. kez sahadan yenik ayrıldı.

26 Aralık 2019 22:10

İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Chelsea ile Southampton karşı karşıya geldi. Stamford Bridge’de oynanan mücadeleyi Londra ekibi 2-0 kaybederek ilk 4 yarışında büyük yara aldı.

Hafta sonu Tottenham’ı deplasmanda mağlup ederek moral bulan Chelsea, Southampton karşısında aldığı yenilgiyle son 7 haftada 5. kez mağlup oldu.

Southampton’a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Obafemi ve 73. dakikada Redmond kaydetti.

Bu sonuçla Chelsea 32 puanla 4. sırada yer alırken, Southampton 21 puanla 14. sıraya yükseldi.

Son güncelleme 22:10 | 26 Aralık 2019
chelsea ingiltere premier lig Southampton
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Yarın - 20:30
-
Gençlerbirligi
Ankaragücü
28/12/2019 - 15:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR