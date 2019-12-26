Leicester City Liverpool canlı izle! Leicester City Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Leicester Liverpool maçı ile iki güç ekip karşı karşıya geliyor. Liverpool çıktığı 17 maçta 16 galibiyet alıp, hiç yenilgi yüzü görmedi ve Premier Lig’in liderlik koltuğunda oturuyor. Leicester City ise 18 maçta aldığı 12 galibiyet, 3 beraberlik ile ikinci sırada yer alıyor. Peki Leicester City Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

LEİCESTER CİTY LİVERPOOL CANLI İZLE

LEİCESTER LİVERPOOL HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Leicester Liverpool maçı 26 Aralık Perşembe günü oynanacak. Premier Lig maçı Türkiye saati ile saat 23:00’da başlayacak, S Sports, S Sports+ kanallarıda canlı yayınlanacak.