Jürgen Klopp: ‘City’nin iki gün arayla maç yapması suç’

İngiltere Premier Lig’de yılbaşı programı, her sene olduğu gibi bu sezon da yoğun geçecek ancak teknik direktörlerin konuyla ilgili şikayetleri de devam ediyor.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından Manchester City, 27 Aralık’ta Wolverhampton ile deplasmanda oynadıktan sonra 29 Aralık’ta Sheffield United ile kendi evinde karşı karşıya gelecek.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola planlama ile ilgili olarak şikayetlerini dile getirirken Premier Lig yönetimine de konuyla ilgili bir mektup yazdı.

İspanyol teknik adama ilk destek ise şampiyonluk yolundaki en yakın rakibi Liverpool’un çalıştırıcısı Jürgen Klopp’tan geldi.

Alman teknik adam, “Bu kesinlikle normal değil. Hiçbir menajerin Boxing Day’de maç yapmakla ilgili sorunu yok ancak hem 27’sinde hem de 29’unda oynamak suç. Biz bu yıl önce 26’sında sonra 29’unda oynayacağız ve tatil gibi olacak. Bunun böyle olmaması gerektiğini söyleyenleri anlıyorum. Sızlanmıyorlar, sadece söylüyorlar. Bazı takımların 48 saatten daha fazla bir arayla iki ayrı Premier Lig maçı yapmaması için hiçbir sebep yok” şeklinde konuştu.

Yapılan şikayetlerin dikkate alınmadığını dile getiren Klopp, “Biz ne istediğimizi elbette söyleyebiliriz ama kimsenin dinlediği yok. Her yıl bazı teknik direktörler 26 ve 28 Aralık’ta maç yapıyor. Spor bilimleri bununla nasıl başa çıkacağınıza dair size hiçbir şey vermiyor. Vücudunuzun yeniden sahaya çıkmak için belli bir süreye ihtiyacı var ama bunu tamamen görmezden geliyoruz” dedi.

Liverpool kısa süre önce İngiltere Lig Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası maçlarını 24 saat arayla oynamak zorunda kalmış ve Jürgen Klopp da her maç için iki ayrı kadro kurmuştu.