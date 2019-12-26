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Galatasaray’da Şener, Lemina ve Marcao takımla çalıştı
Süper Lig

Galatasaray’da Şener, Lemina ve Marcao takımla çalıştı

Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Mario Lemina ve Marcao takımla çalışmalara başladı.

26 Aralık 2019 14:05

Galatasaray, Süper Lig´in 17´nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri´nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun gerçekleşirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi. Antrenman öncesi, Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli´nin doğum günü kutlandı.

Öte yandan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30´da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri´nde kampa girecek.

Son güncelleme 14:05 | 26 Aralık 2019
galatasaray
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16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
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