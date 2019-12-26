Ferdi Kadıoğlu’nun eski kulübü Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etti!

Fenerbahçe’nin 2018’de NEC Nijmegen’den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu’nun transfer ücretini ödememesi nedeniyle Hollanda temsilcisiyle başı dertte.

Hollanda’da katıldığı bir Podcast programına açıklamalarda bulunan kulüp yöneticisi Wilco van Schaik, Fenerbahçe’nin ödemesi gereken 1,4 milyon Euro’nun sadece 700 bin Euro’luk kısmının ödediğini ve diğer kalan ücreti ise 1,5 yıldır verilmediğini dile getirdi.

Van Schaik yaptığı açıklamada, “10 Kasım’da FIFA’ya başvurduk ve karar bekliyoruz. Bizim için eşi benzeri olmayan bir şey. Ferdi’nin takımda oynaması güzel bir şey ama hala bu parayı bekliyor olmamız çılgınca. Ocak ayında bir sonuç almayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin ligdeki durumunu bile takip ettiklerini söyleyen Schaik, “Fenerbahçe şu an ligde dördüncü ve umarız Avrupa kupalarına katılır. Çünkü o zaman UEFA lisansı almak için başvuru yapacaklar ve bu da tüm borçları ödemeyi ve onay almayı gerektiriyor. Her hafta Fenerbahçe’nin Süper Lig’de ne yaptığını ve sıralamadaki yerini kontrol ediyoruz” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu 3 gol atıp 2 asist yaptı.

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