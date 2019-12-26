Fenerbahçe’nin şampiyonluk 3’lüsü!

Beşiktaş’a karşı alınan 3-1'lik galibiyetle şampiyonluğun favorisi konumuna gelen Fenerbahçe, devre arasında takviyeler yapacak. Başkan Ali Koç ve yönetimden transfer için tam yetki alan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın hedefinde sansasyonel isimler var. Yanal, Everton'da forma şansı bulamayan eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'un kiralanmasını istiyor. Tecrübeli hocanın “Cenk gelirse çift forvet oynarız” dediği öğrenildi. Cenk olmazsa skorer bir kanat futbolcuya bakılacak.

JESUS'TAN YEŞİL IŞIK

Dirar’ı gerçek mevkisi olan sağ açıkta oynatmak isteyen tecrübeli teknik adam, sol beke acil takviye istiyor. Yanal ve ekibinin listesinin başında Kolarov var. Ancak Sırp futbolcunun Roma'da kalma ihtimalim yüksek. Bu nedenle İsviçreli Ricardo Rodriguez'le yapılan görüşmeler olumlu sürüyor. Zanka ve Rami'den memnun olmayan Yanal, stoper bölgesi için Roma'dan Juan Jesus'u işaret etti. İtalyanlar, sambacının gidişine onay verecek. Rami, Zajc, M.Ekici ve Alper ise ocakta gönderilecek.