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Fatih Terim’e hakaret eden Spor yazarı Turgay Demir’e hakaret davası
Süper Lig

Fatih Terim’e hakaret eden Spor yazarı Turgay Demir’e hakaret davası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e, Twitter’dan paylaştı mesajla hakaret eden spor yazarı Turgay Demir’e “Hakaret” davası açıldı. Spor yazarı Turgay Demir, suçu 'Siri'ye attı.

26 Aralık 2019 14:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay Demir'in 2 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı paylaşıma yer verilerek Fatih Terim'in şikayetçi olduğu vurgulandı.

Turgay Demir'in ise ifadesinde, cep telefonundaki “Siri” adlı uygulamayı kullanarak tweet attığını ve bu programın söylediği sözleri yanlış anlayarak yazıp paylaştığını iddia etti.

Turgay Demir ifadesinde, “Şikayete konu sözleri cep telefonunda ‘Siri' isimli uygulama üzerinden ‘Bir teknik adam maçın hakemine maçtan sonra gidip biraz evvelki maçla ilgili tek kelime etmeyip' şeklinde söylediği ancak uygulamanın yanlış anlayarak ‘p……… bitmiş maçla’ olarak algılayıp, yazıp paylaştığını” öne sürdü.

Hazırlanan iddianamede davaya konu suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığı hatırlatıldı.

Haber: Can Özçelik

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Son güncelleme 14:20 | 26 Aralık 2019
fatih terim Turgay Demir
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