SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte ilk tepkiler
Beşiktaş’tan yeni adım! ’24 saat içinde açıklanmazsa…’
Süper Lig

Beşiktaş’tan yeni adım! ’24 saat içinde açıklanmazsa…’

Beşiktaş Kulübü, Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından VAR kayıtlarının açıklanması yönünde talepte bulunurken, siyah beyazlılardan TFF'ye yeni bir yazı daha gitti.

26 Aralık 2019 19:28

Fenerbahçe derbisinde hakem Cüneyt Çakır’ın kararlarına tepki gösteren ve VAR kayıtlarının açıklamasını isteyen Beşiktaş yönetimi, TFF’ye yeni bir yazı daha gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilen yazıda eğer tekrar cevap gelmemesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığına’na suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Talebimizin kabulünü, talebimiz ile ilgili her ne karar verilecek olursa olsun, Tahkim Kurulu’na müracaatımız engellenmeyecek bir biçimde karar oluşturularak tarafımıza tebliğini, tüm bunlar için ilgi yazımız sonrasında cevapsız geçirilen süreyi de dikkate alarak 24 saat daha bekleyeceğimizi, aksi takdirde TFF Yönetim Kurulu’nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında başta anayasal hak arama hürriyetimizin kısıtlanması ve görevi ihmal olmak üzere bilcümle suç işlendiğinden bahisle yasal yollara başvurularak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağının bilinmesini talep ve beyaz ederiz” ifadeleri yer aldı.

Son güncelleme 19:30 | 26 Aralık 2019
beşiktaş süper lig tff
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Yarın - 20:30
-
Gençlerbirligi
Ankaragücü
28/12/2019 - 15:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR