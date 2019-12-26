Beşiktaş’tan yeni adım! ’24 saat içinde açıklanmazsa…’

Fenerbahçe derbisinde hakem Cüneyt Çakır’ın kararlarına tepki gösteren ve VAR kayıtlarının açıklamasını isteyen Beşiktaş yönetimi, TFF’ye yeni bir yazı daha gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilen yazıda eğer tekrar cevap gelmemesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığına’na suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Talebimizin kabulünü, talebimiz ile ilgili her ne karar verilecek olursa olsun, Tahkim Kurulu’na müracaatımız engellenmeyecek bir biçimde karar oluşturularak tarafımıza tebliğini, tüm bunlar için ilgi yazımız sonrasında cevapsız geçirilen süreyi de dikkate alarak 24 saat daha bekleyeceğimizi, aksi takdirde TFF Yönetim Kurulu’nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında başta anayasal hak arama hürriyetimizin kısıtlanması ve görevi ihmal olmak üzere bilcümle suç işlendiğinden bahisle yasal yollara başvurularak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağının bilinmesini talep ve beyaz ederiz” ifadeleri yer aldı.