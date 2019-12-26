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Arda Turan’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Süper Lig

Arda Turan’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Fatih Terim'le barışmasının ardından devre arasında Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Arda Turan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu.

26 Aralık 2019 07:50

Fatih Terim’le barıştıktan sonra hakkında Galatasaray’a döneceği yönünde iddialar atılan Arda Turan’ın Instagram’da yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç öncesi, taraftarların ve kameraların önünde Fatih Terim'in elini öpen Arda’nın Galatasaray’a geri dönmek istediği yönünde haberler basında yer alırken transfer konusunda düğümün devre arasında çözülmesi bekleniyor.

Devre arasında Galatasaray kadrosuna katılması beklenen Arda Turan, Instagram hesabından dünyaca ünlü çizgi film Aslan Kral’ı izlerken yaptığı ‘Lion King’ paylaşımıyla bu iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Son güncelleme 07:50 | 26 Aralık 2019
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