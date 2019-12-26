Arda Turan, Galatasaray için ‘göz kırptı’

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, son haftalarda gündemi oluşturan “Galatasaray’a dönüyor” iddialarını iyice alevlendiren bir paylaşım yaptı.

Arda Turan, Twitter hesabından “göz kırpan emoji” ile adeta mesaj yolladı.

— Arda Turan (@ArdaTuran) December 26, 2019

Başakşehir’in Galatasaray ile oynadığı maç öncesinde Fatih Terim’in yanına giderek elini öpen ve sarılan Arda, takımının sarı-kırmızılılara attığı golde de arkadaşlarının sevincine ortak olmayarak ısınmasını sürdürmüştü.

Başkaşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da 16 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Arda Turan-Galatasaray iddiaları için, “Arda Turan, Galatasaray’a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre’ye yaptığımı ona da yaparım” ifadelerini kullandı.