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Arda Turan, Galatasaray için ‘göz kırptı’
Süper Lig

Arda Turan, Galatasaray için ‘göz kırptı’

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim'in elini öperek aralarındaki küslüğe son veren Arda Turan, imalı bir paylaşım yapıp sadece göz kırpma emojisi kullanarak tweet attı. 'Galatasaray'a gidiyor' iddiası daha da alevlendi.

26 Aralık 2019 18:23

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, son haftalarda gündemi oluşturan “Galatasaray’a dönüyor” iddialarını iyice alevlendiren bir paylaşım yaptı.

Arda Turan, Twitter hesabından “göz kırpan emoji” ile adeta mesaj yolladı.

Başakşehir’in Galatasaray ile oynadığı maç öncesinde Fatih Terim’in yanına giderek elini öpen ve sarılan Arda, takımının sarı-kırmızılılara attığı golde de arkadaşlarının sevincine ortak olmayarak ısınmasını sürdürmüştü.

Başkaşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da 16 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Arda Turan-Galatasaray iddiaları için, “Arda Turan, Galatasaray’a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre’ye yaptığımı ona da yaparım” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 18:23 | 26 Aralık 2019
arda turan galatasaray Medipol Başakşehir süper lig
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