SON DAKİKA | Süper Lig’de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin orta hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a maç verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
27 Aralık Cuma:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler