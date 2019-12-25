SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
SON DAKİKA | Süper Lig’de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig

SON DAKİKA | Süper Lig’de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Son dakika... Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı. 16. haftada oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin orta hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a maç verilmedi.

25 Aralık 2019 11:36

Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin orta hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a maç verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

27 Aralık Cuma:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 Aralık Cumartesi:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Son güncelleme 11:59 | 25 Aralık 2019
Cüneyt Çakır hakem mete kalkavan süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
27/12/2019 - 20:30
-
Gençlerbirligi
Ankaragücü
28/12/2019 - 15:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR