Roma’dan Aleksandar Kolarov’a 1+1 yıllık yeni sözleşme

Yaz transfer döneminden bu yana adı sürekli olarak Fenerbahçe ile anılan Alexander Kolarov kulübü Roma ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor…

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre Roma, Kolarov ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Sırp futbolcu yılda 3 milyon Euro kazanmaya devam edecek. Henüz futbolu bırakmayı düşünmeyen Kolarov, Roma’da yakaladığı istikrarı sürdürmek istiyor.

Haziran 2020’de bitecek sözleşmesini 2021 Haziran’a kadar uzatma teklifini kabul eden Kolarov’un 1 yıllık opsiyonu ise kendisine bağlı olacak. Yıldız futbolcu 2021 sonunda takımdan ayrılmak isterse opsiyon maddesi devreye sokulmayacak.

EN AZ 1 SEZON DAHA ROMA’DA

Kolarov kariyeri hakkında geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, “4 yıl daha oynayabilirim. Her oyuncu kendine inanmalı ve her zaman gelişmeye hazır olduğunu göstermeli” ifadelerini kullanmıştı. Fonseca ile yeniden doğan Kolarov, en az 1 sezon daha Roma forması giymeye devam edecek.