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Riyad Mahrez ayrılığı ağzından kaçırdı!

İngiliz devi Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez, katıldığı programda Fernandinho'nun yazın takımdan ayrılacağını ağzından kaçırınca sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri oldu.

25 Aralık 2019 09:57

Manchester Cityli Riyad Mahrez ve Benjamin Mendy, Sky Sports’un Noel röportaj serisine katıldı. Mahrez, bir soruya yanıt verdiği sırada City’nin Brezilyalı oyuncusu Fernandinho’nun yaz döneminde takımdan ayrılacağını ağzından kaçırdı.

Soru cevap şeklinde eğlenceli soruların sorulduğu etkinliğe katılan Mahrez ve Mendy’nin yayını şaşırtan bir gerçeği ortaya çıkarttı. “Bu yaz takımdan ayrılacağını açıklayan oyuncu kim?” sorusuna Mahrez “David Silva ve Fernandinho” dedi.

O anda Mahrez ile gözgöze gelen Mendy’nin şaşkınlığı gözlerden kaçmazken Cezayirli oyuncu ise sessiz kaldı. Bu anların ardından ise özellikle sosyal medyada Mahrez’in istemeden verdiği bu haber bir anda gündem oldu.

Bilindiği gibi David Silva, sezon sonunda takımdan ayrılacağına ilişkin açıklama yapmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi biten Fernandinho’nun geleceğine ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama olmamıştı.

Son güncelleme 09:57 | 25 Aralık 2019
Benjamin Mendy Fernandinho Manchester City Riyad Mahrez
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OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
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4 Fenerbahçe
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