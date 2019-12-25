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Nuggets koç Michael Malone ile yeni bir sözleşme imzaladı
NBA

Nuggets koç Michael Malone ile yeni bir sözleşme imzaladı

Koç Mike Malone, Denver Nuggets'la 2022/2023'te bitecek yeni bir sözleşme imzaladı.

SKOR DIŞ HABER 25 Aralık 2019 14:55

NBA takımlarından Denver Nuggets, koçu Michael Malone ile yeni bir sözleşme imzaladı. Yeni kontrata göre Malone 2022-2023 sezonuna kadar Nuggets’ta kalacak.

Batı Konferansı’nda 21-8’lik derecesiyle 2. sırada yer alan Nuggets, uzun bir sürenin ardından koç Malone ile geçtiğimiz sene playoff’lara dönüş yapmıştı.

5 senedir takımın başında yer alan Malone, Nuggets tarihinin en fazla galibiyet alan 4. koçu konumunda bulunuyor.

Son güncelleme 14:55 | 25 Aralık 2019
Denver Nuggets Michael Malone NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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