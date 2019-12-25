Nuggets koç Michael Malone ile yeni bir sözleşme imzaladı

NBA takımlarından Denver Nuggets, koçu Michael Malone ile yeni bir sözleşme imzaladı. Yeni kontrata göre Malone 2022-2023 sezonuna kadar Nuggets’ta kalacak.

Batı Konferansı’nda 21-8’lik derecesiyle 2. sırada yer alan Nuggets, uzun bir sürenin ardından koç Malone ile geçtiğimiz sene playoff’lara dönüş yapmıştı.

5 senedir takımın başında yer alan Malone, Nuggets tarihinin en fazla galibiyet alan 4. koçu konumunda bulunuyor.