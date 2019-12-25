Michael Schumacher’in eşinden mesaj var

İsviçre’de 6 yıl önce geçirdiği kaza sonrası uzun süredir tedavi gören Formula 1’in efsane ismi Michael Schumacher’in eşi Corinna’nın paylaştığı mesaj, sosyal medyada gündem oldu. Michael Schumacher’in sağlık durumu hakkında bilgi vermeyen Corinna’nın mesajı, yine de Alman efsanenin hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Büyük şeyler küçük adımlarla başlar. Bir araya gelen küçük parçalar, büyük bir mozaik oluşturur” ifadelerini kullanan Corinna, Michael Schumacher hayranlarını harekete geçirdi. Efsane ismin hayranları, ‘KeepFightingMichael’ başlığı ile sosyal medya sayfası oluşturmaya karar verdi. Hayranların bu kararı hakkında bir paylaşımda daha bulunan Corinna “Birlikte daha güçlüsünüz. Bu birleşme KeepFighting hareketinin etkisini arttırıyor. Bu hareket herkese ilham verecek” dedi.

Hayran sayfasını yöneten Reiner Ferling, Michael Schumacher’i yeniden halk arasında görmek istediklerini söylerken “Altı yıldır Michael Schumacher’in yeniden halkın içinde görüleceği günün umudunu taşıyoruz. Michael Schumacher’in emin ellerde olduğunu biliyoruz. Michael Schumacher, ona her koşulda destek olan bir aileye sahip olduğu için çok şanslı… Biz de hayranları olarak elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Hamilton`ın önünde yalnızca Schumacher kaldı Büyük Britanyalı pilot, Schumacher`den sonra Formula 1`de 6 şampiyonluk kazanan 2. isim olarak kayıtlara geçti. Mercedes, hem takımlar hem de pilotlar klasmanında art arda 6 şampiyonluğa uzanan ilk üretici olmayı başardı. İlgili Haberi Oku

DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Aralık ayının başında Michael Schumacher’in doktoru Jean-Francois Payen, Alman efsanenin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Almanya’da yayın yapan In Touch’a konuşan Payen, “Bir ile üç yıl arası sürecek bir rejenerasyon planı hazırladık. Ailesini sıklıkla ziyaret ediyorum ve gördüğüm gelişimleri onlarla paylaşıyorum. Corinna, Michael Schumacher’in durumunun farkında ve eşinin sağlık durumunun daha iyi olması için elinden gelen her şeyi yapıyor” demişti.