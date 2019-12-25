Mehmet Sepil: Zorlu’daki görüşmeden rahatsızlık duymadım

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Sepil gazetecilerin TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un İstanbul Zorlu Center’daki görüşmesini sorması üzerine ‘Gizli yapılan bir şey olsa Zorlu’da yapmazlar’ ifadelerini kullandı. İşte Sepil’in açıklamaları:

‘HARCAMA LİMİTİNE TÜM KULÜPLER UYACAK’

“Korsan yayınlar sadece sadece Digitürk’ün sorunu değil, tüm spor kulüplerin sorunu ve biz de gerekli makamlar ile iletişime geçerek, bu durumu çözmeye çalışacağız. Tüm kulüp başkanlarının toplantıda yer alması önemliydi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Süper Lig kulüpleri olarak futbolda neleri daha iyiye götürebileceğimizi tartıştık. Federasyonun verdiği harcama limitine tüm kulüpler uyacak.”

‘TFF BENİ ARAYIP GÖRÜŞLERİMİ SORMUŞTU’

“VAR kayıtlarını görüşmedik. VAR konusu her hafta maçlardan sonra çıkıyor. O kadar çok konu var ki… Bazı başkanlar ayrıldı toplantıdan. Bir sonraki toplantıda konuşuruz. Hangi kulübün %40, %50 istediğini kim konuştu bilmiyorum. TFF bu çalışma için beni arayıp, görüşlerimi sormuştu. Beni hiçbir kulüp başkanı arayıp limit arttırımı ile ilgili bir şey söylemedi.”

‘GİZLİ YAPILAN BİR ŞEY OLSA…’

“Kulüpler Birliği Başkanı olarak Zorlu’daki toplantı hakkında konuşamam. Göztepe Başkanı olarak söylersem bir mahsuru yok. Gizli yapılan bir şey olsa Zorlu’da yapmazlar yani. Ali Koç zaten gereken açıklamayı yaptı. Zorunlu olarak Zorlu’da buluşmuşlar. Kendi adıma bundan bir rahatsızlık duymadım”