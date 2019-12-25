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Mario Mandzukic servet kazanacak! Çılgın rakam
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Mario Mandzukic servet kazanacak! Çılgın rakam

İtalyan devi Juventus'tan ayrılarak Katar Ligi takımlarından Al Duhail'e imza atan Mario Mandzukic'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı.

25 Aralık 2019 07:23

Katar'ın El-Duhail ekibi, İtalya'nın Juventus takımından Hırvat futbolcu Mario Mandzukic'i transfer etti. El-Duhail Kulübü, 33 yaşındaki forvet Mandzukic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hırvat basınında yer alan haberlerde, Mandzukic'in 1,5 yıllık sözleşme karşılığında 10,5 milyon Euro kazanacağı öne sürüldü.

Ülkesinde Dinamo Zagreb, Almanya'da Wolfsburg, Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid gibi takımlarda oynayan tecrübeli golcü, 2015'ten bu yana Juventus'ta top koşturuyordu.

Geçen sezon Juventus'ta 33 maçta 10 gol atan Mandzukic, bu yıl ise forma şansı bulamadı.

Son güncelleme 07:23 | 25 Aralık 2019
Al Duhail juventus mario mandzukic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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