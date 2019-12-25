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Juan Sebastian Veron’dan Andres Iniesta itirafı: ‘Henüz anlaşma yok ama…’

Arjantin takımlarından Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, Vissel Kobe'de forma giyen İspanyol futbolcu Andres Iniesta ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini doğruladı.

SKOR DIŞ HABER 25 Aralık 2019 10:39

Japonya’da Vissel Kobe forması giyen yıldız futbolcu Andres Iniesta’nın bir sonraki durağı Arjantin ekibi Estudiantes olabilir.

Arjantin’in efsane orta saha oyuncusu Juan Sebastian Veron, Estudiantes Kulübü’nün başkanlığını yaparken geçtiğimiz günlerde Barcelona’nın eski yıldızı Javier Mascherano’yu transfer ettiklerini açıklamışlardı.

Mascherano’nun Barcelona’dan takım arkadaşı olan Iniesta’yı yeni transfer hedefi olarak resmen duyuran Veron, görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

Konu hakkında Arjantin basınına konuşan Veron, “Bugün için Iniesta ile bir anlaşma sağladığımızı söyleyemeyiz ama evet konuşuyoruz. Transferin olup olmayacağından bağımsız bir şekilde, Iniesta insanların unutamayacağı bir futbolcu” şeklinde konuştu.

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GOAL!!  @visselkobe

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Javier Mascherano hakkında da konuşan Veron, “Javier’in Estudiantes’te forma giymesi sadece kulübümüz için değil Arjantin futbolu için de büyük bir önem taşıyor” dedi.

2018 yılında Barcelona’dan ayrılan 35 yaşındaki İspanyol futbolcu Iniesta’nın Vissel Kobe ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

Vissel Kobe’de 10 gol atan Andres Iniesta, Lukas Podolski, Thomas Vermaelen ve Sergi Samper gibi isimlerle birlikte forma giyiyor. Öte yandan takımın forveti David Villa sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Son güncelleme 10:39 | 25 Aralık 2019
andres iniesta Estudiantes Juan Sebastian Veron
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OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
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16 8 27
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