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Genç futbolcu Ethan Ampadu’dan sürpriz değişim!
Almanya Bundesliga

Genç futbolcu Ethan Ampadu’dan sürpriz değişim!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin, RB Leipzig'e kiralık olarak gönderdiği 19 yaşındaki stoper Ethan Ampadu'dan imaj değişikliğine gitti.

SKOR DIŞ HABER 25 Aralık 2019 11:02

Bundesliga’da RB Leipzig’de kiralık olarak oynayan ve ilginç saç stiliyle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Ethan Ampadu sürpriz bir karar aldı.

Chelsea’nin, tecrübelenmesi için Almanya’ya kiralık olarak gönderdiği genç futbolcu, kısa sürede kendisiyle özdeşleşen uzun ve örgülü saçlarını kestirdi.

19 yaşındaki stoper saç traşının ardından görüntü olarak bambaşka bir insan haline gelirken Ampadu geçtiğimiz gün yaşanan değişimin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Riyad Mahrez, Olivier Giroud ve Usain Bolt gibi isimlerin de saç traşını yapan HD Cutz’ın berberi olan Sheldon Edwards, Instagram’da yaptığı yorumda “Değişim. Daima kaçınılmazdır. Kişisel değişiminizi yapmaktan asla korkmayın, size yeni bir perspektif katacaktır” dedi.

Genç futbolcu RB Leipzig formasıyla bu sezon Bundesliga’da ve Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta forma giydi.

Son güncelleme 11:02 | 25 Aralık 2019
chelsea Ethem Ampadu RB Leipzig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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