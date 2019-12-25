Genç futbolcu Ethan Ampadu’dan sürpriz değişim!

Bundesliga’da RB Leipzig’de kiralık olarak oynayan ve ilginç saç stiliyle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Ethan Ampadu sürpriz bir karar aldı.
Chelsea’nin, tecrübelenmesi için Almanya’ya kiralık olarak gönderdiği genç futbolcu, kısa sürede kendisiyle özdeşleşen uzun ve örgülü saçlarını kestirdi.
19 yaşındaki stoper saç traşının ardından görüntü olarak bambaşka bir insan haline gelirken Ampadu geçtiğimiz gün yaşanan değişimin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Riyad Mahrez, Olivier Giroud ve Usain Bolt gibi isimlerin de saç traşını yapan HD Cutz’ın berberi olan Sheldon Edwards, Instagram’da yaptığı yorumda “Değişim. Daima kaçınılmazdır. Kişisel değişiminizi yapmaktan asla korkmayın, size yeni bir perspektif katacaktır” dedi.
Genç futbolcu RB Leipzig formasıyla bu sezon Bundesliga’da ve Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta forma giydi.
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Change. It is always inevitable. Never be afraid to make Your Personal transition, It will create a new perspective. . . . . @ethanamp26 @chelseafc @fawales just hopped into the HD world welcome my G . . . Never had a haircut all his life … now he HD ready. . #global #brand #winnerscircle #putthegunsdown #puttheknifedown. . . @double3productions the best in UK