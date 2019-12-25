Galatasaray 105-96 Hatay BŞB | Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 105-96 yendi. Galatasaray bu sonuçla 11. haftada 10. galibiyetini elde etti ve mağlubiyetsiz Fenerbahçe’nin hemen arkasında ikinci sıradaki yerini korumayı başardı.

Çankaya Üniversitesi: 59 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi`nin namağlup lideri Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi`ni 75-59 yenmeyi başardı. İlgili Haberi Oku

Maça Bria Hartley 31 sayı ve 14 asistle damga vururken konuk ekipte Hind Ben Abdelkader, 37 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı ancak yenilgiyi önleyemedi. Ormanspor ise deplasmanda Adana Basketbol’u 106-84’le rahat geçti ve ilk iki sıranın sahibi ezeli rakipleri takip etmeye devam etti. Ormanspor, 9. galibiyetini aldı. İşte toplu sonuçlar:

Çankaya Üniversitesi 59-75 Fenerbahçe Öznur Kablo

Kayseri Basketbol 82-76 İzmit Belediyespor

Adana Basketbol 84-106 Ormanspor

Elazığ İl Özel İdare 79-85 Çukurova Basketbol

Galatasaray 105-96 Hatay BŞB