Fenerbahçe’nin farkı ortada!

Atılan 32 golle Süper Lig'in en skorer ikinci takımı olan Fenerbahçe'yi, Vedat Muriqi'in 10 gol-2 asistlik performansının yanı sıra orta saha oyuncuları taşıyor.

Max Kruse, Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu rotasyonundan oluşan sarı-lacivertli orta saha, geride kalan 16 haftada 7 gol-14 asistlik katkı verdi. Kruse 2 gol-6 asist, Ozan 2 gol-3 asist, Emre 1 gol-4 asist ve Gustavo 2 gol-1 asist üretti. Fenerbahçe orta sahası toplam 21 kez skora etki ederken bu rakam ezeli rakiplerinde çok daha düşük kaldı.

KARTAL TAKİPTE

Beşiktaş’ın orta alan oyuncuları 6 gol-6 asist kaydetti. Siyah-beyazlılarda zirve, 1 gol-5 asistle Adem Ljajic'in… Galatasaray ve Trabzonspor ise bu bölgedeki oyuncularından 9'ar kez skor katkısı buldu. Galatasaray'da, 5 gol-4 asist yapan orta alanın lideri Belhanda (3 gol-1 asist)… 4 gol-5 asist üreten Trabzonspor orta sahasının en iyi ismi ise 2 gol-2 asistle Jose Sosa…

GÖZLER YANAL’DA

Derbi galibiyetinin ardından açıklamalarıyla gündeme damga vuran Ersun Yanal'ın bugün basın mensuplarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Ersun Yanal, “Teknik direktörü olmayan bir takım kazandı” diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Basın toplantısına kaptan Emre Belözoğlu'yla çıkan Fenerbahçe'nin hocası, hafta içerisinde detaylı bir açıklama yapacağını belirtmişti.

MECBUREN ZANKA

Fenerbahçe’de, Serdar Aziz'in kart cezalısı olması nedeniyle savunma hattı yine değişecek. Ersun Yanal, performansını beğenmediği ve Beşiktaş derbisinde de ilk 11'den kestiği Zanka'yı, Rize deplasmanında mecburen sahaya sürecek. Zorlu maçta Fenerbahçe savunmasının göbeği Zanka-Jailson ikilisine emanet edilecek. Bu ikili sezon başında da yan yana oynamış ve eleştiri almıştı.