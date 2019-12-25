Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komşuoğlu’ndan sürpriz SOCAR paylaşımı!

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması yapacağı iddia edilen SOCAR şirketinin yöneticisi Fuad Ibrahimov, sarı lacivertli kulübün yöneticisi Sertaç Komşuoğlu ile bir araya geldi.

Azerbaycan kökenli petrol şirketi SOCAR’ın 15 yıl süreyle 450 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’nin isim hakkını satın alacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Çıkan haberlerin ardından KAP’a açıklama yapan sarı lacivertliler, “Bazı internet haber ve sosyal medya kaynaklarında Fenerbahçe isim haklarının 15 yıl süreyle satılması konusunda görüşmeler yapıldığı, firma adı ve tutar belirtilerek yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibare edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız” demişti.

Ancak Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu’nun sosyal medyada yaptığı bir paylaşım iddiaları da beraberinde getirdi. Komşuoğlu, “SOCAR'ın önemli ismi Fuad İbrahimov ile birlikteyiz… Gündemimiz yoğun…” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

SOCAR'ın önemli ismi Fuad İbrahimov ile birlikteyiz… Gündemimiz yoğun… pic.twitter.com/cnJ86uP7B4 — Sertac Komsuoglu (@AcarSertacK) December 25, 2019

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