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Eric Cantona: Manchester United’ın oynadığı futbol yaşlı bir adamın sevişmesi gibi
İngiltere Premier Lig

Eric Cantona: Manchester United’ın oynadığı futbol yaşlı bir adamın sevişmesi gibi

Manchester United'ın efsane ismi Eric Cantona, eski takımı hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Erci Cantona, Manchester United maçlarını, yaşlı bir adamın sevişmesine benzetti.

SKOR DIŞ HABER 25 Aralık 2019 10:02

Manchester United’ın unutulmaz isimlerinden Eric Cantona, ‘Kırmızı Şeytanlar’ın bu sezon ortaya koyduğu performansı ilginç bir dille eleştirdi. Kendine has bir üsluba sahip olan efsane futbolcu, Manchester United’ın maçlarını “Yaşlı bir insanın sevişmesine” benzetti.

Ole Gunnar Solksjaer’in çalıştırdığı Manchester United, Premier Lig’de 18 maçta topladığı 25 puanla büyük hayal kırıklığı yarattı. ‘Kırmızı Şeytanlar’ın efsane isimlerinden Eric Cantona, otro.com’a verdiği yılbaşı mesajında Manchester United’ın oynadığı futboldan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Eric Cantona, yaptığı açıklamada “Manchester United her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Ancak Manchester United’ın şu anda oynadığı futbol, yaşlı bir adamın sevişmesine benziyor. Elinden gelenin en iyisi için çabalarsın ama günün sonunda herkes biraz hayal kırıklığına uğrar” dedi.

Eric Cantona, daha sonra açıklamasına bir ek daha yaparak “Yanlış anlaşılmasın. Bahsettiğim yaşlı adam ben değilim. Bu sadece bir metafor” ifadelerini kullandı. Eric Cantona, bu cümlenin ardından kameraya alaycı bir gülümseme ile baktı.

Konuşmasında Manchester United’ın dünyanın en büyük kulübü olduğunu da belirten Eric Cantona, ‘Kırmızı Şeytanlar’ın bu durumdan kurtulacağını da iddia etti.

Son güncelleme 10:02 | 25 Aralık 2019
eric cantona manchester united
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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