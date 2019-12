Eric Cantona: Manchester United’ın oynadığı futbol yaşlı bir adamın sevişmesi gibi

Manchester United’ın unutulmaz isimlerinden Eric Cantona, ‘Kırmızı Şeytanlar’ın bu sezon ortaya koyduğu performansı ilginç bir dille eleştirdi. Kendine has bir üsluba sahip olan efsane futbolcu, Manchester United’ın maçlarını “Yaşlı bir insanın sevişmesine” benzetti.

Ole Gunnar Solksjaer’in çalıştırdığı Manchester United, Premier Lig’de 18 maçta topladığı 25 puanla büyük hayal kırıklığı yarattı. ‘Kırmızı Şeytanlar’ın efsane isimlerinden Eric Cantona, otro.com’a verdiği yılbaşı mesajında Manchester United’ın oynadığı futboldan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Eric Cantona, yaptığı açıklamada “Manchester United her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Ancak Manchester United’ın şu anda oynadığı futbol, yaşlı bir adamın sevişmesine benziyor. Elinden gelenin en iyisi için çabalarsın ama günün sonunda herkes biraz hayal kırıklığına uğrar” dedi.

Eric Cantona, daha sonra açıklamasına bir ek daha yaparak “Yanlış anlaşılmasın. Bahsettiğim yaşlı adam ben değilim. Bu sadece bir metafor” ifadelerini kullandı. Eric Cantona, bu cümlenin ardından kameraya alaycı bir gülümseme ile baktı.

And rounding off The King’s review of 2019… What does Eric Cantona think about the modern day Manchester United? #MUFC #PL #TheKings2019 pic.twitter.com/5tvjQTMBUF

— OTRO (@OTRO) December 24, 2019