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Ergin Ataman kritik maçın şifresini verdi
Euroleague

Ergin Ataman kritik maçın şifresini verdi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi FOX karşısında iyi savunma yapıp sabırlı hücum etmeleri gerektiğini belirtti.

25 Aralık 2019 10:50

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi’nin 16. haftasında İsrail ekibi Maccabi FOX maçı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sıralama açısından çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, “Rakibimiz, atletik uzunları iyi savunma yapan, yaratıcı kısa oyuncuları olan ve ikili oyunları etkili oynayan bir takım. Bu maçı kazanmak için iyi savunma yapıp hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes’in başarılı Sırp basketbolcusu Vasilije Micic ise önemli bir takımla mücadele edeceklerini aktararak, “İyi bir takım kimyaları var ve sert basketbol oynuyorlar. Biz de iyi basketbol oynuyoruz. Güzel bir maç olacak. Ümit ediyorum ki Sinan Erdem Spor Salonu’nda son dönemdeki gibi yine tamamen dolu ve herkesin görmek istediği bir atmosfer olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 10:50 | 25 Aralık 2019
anadolu efes avrupa ligi maccabi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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