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Emre Belözoğlu, ‘WinWin’ talihlisiyle buluştu
Süper Lig

Emre Belözoğlu, ‘WinWin’ talihlisiyle buluştu

Fener Ol kampanyası kapsamında hayata geçirilen WinWin projesinde ödül kazanan şanslı Fenerbahçe taraftarları, ödüllerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda Kaptan Emre Belözoğlu ile öğle yemeği yeme şansı yakalayan talihli taraftar Oğuzhan Atacan ödülüne kavuştu.

25 Aralık 2019 19:00

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, “FenerOl” kampanyası kapsamında hayata geçirilen “WinWin” projesinde ödül kazanan şanslı taraftarla bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, WinWin projesi kapsamında gelir sağlamak amacıyla 300 liradan satılan formalardan satın alan taraftarlar arasında yapılan çekiliş sonrası kaptan Emre Belözoğlu ile öğle yemeği yeme hakkı kazanan Oğuzhan Atacan, ödülüne kavuştu.

25 Aralık 2019 Ahmet Ağaoğlu: Federasyon binasında görüşme daha doğru olurdu Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı`nın sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Badou Ndiaye konusuna değinen Ağaoğlu, oyuncuyla Türkiye`de bir görüşme yapılmadığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen öğle yemeğinde Emre Belözoğlu, talihli taraftar Oğuzhan Atacan, oğlu Efe Berk Atacan, sarı-lacivertli yöneticiler Selahattin Baki ve Simla Türker Bayazıt’ın yer aldığı aktarıldı.

Sıcak bir ortamda yenilen yemeğin ardından, sarı-lacivertli taraftar Oğuzhan Atacan’ın doğum gününün de kutlandığı, Emre Belözoğlu’nun Atacan ve oğluna imzalı forma hediye ettiği belirtildi.

Son güncelleme 19:00 | 25 Aralık 2019
emre belözoğlu Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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