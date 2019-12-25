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Çin Futbol Federasyonu’ndan tarihi maaş kararı! Tavan belirlendi…
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Çin Futbol Federasyonu’ndan tarihi maaş kararı! Tavan belirlendi…

Çin Futbol Federasyonu, 2020'den itibaren geçerli olmak üzere kulüplerin bir oyuncuya verebilecekleri maksimum maaşı belirledi. Buna göre yabancı oyuncular en fazla 3 milyon Euro kazanabilecek. Bu kararla Çin kulüplerinin yabancı oyunculara astronomik maaşlar ödediği dönemin de sonuna gelindi.

25 Aralık 2019 21:17

Çin Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu öncesi yeni kuralları resmen açıkladı. Yeni kuralların ardından, astronomik maaşlar için Çin’e giden yıldız futbolcuların transferleri zora girdi.

Çin Futbol Federasyonu’nun belirlediği yeni kurallara göre, maaş üst sınırı yabancı oyuncular için maksimum 3 milyon Euro, Çinli oyuncular için 1.3 milyon Euro ve 21 yaşının altındaki altyapı oyuncuları için ise 38 bin Euro olarak belirlendi. Hiçbir kulübün bu rakamların üzerinde maaş ödeyemeyeceği duyuruldu. Açıklanan meblağa bonuslar ve vergiler dahil değil.

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Çin’de gelen maaş sınırının ülkede futbol oynayan Anderson Talisca gibi mevcut yabancı oyuncular için geçerli olmadığı, 2020’den itibaren gelecek yeni futbolcular için uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

Ayrıca 2020’den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikte, 3 yabancı futbolcu kuralı da değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre, bir Çin Süper Ligi takımı sahaya 4 yabancı futbolcuyla çıkabilecek. Kulüpler kadrolarında ise 5 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

Son güncelleme 21:17 | 25 Aralık 2019
Anderson Talisca çin futbol federasyonu Guangzhou Evergrande
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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