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Çankaya Üniversitesi: 59 – Fenerbahçe Öznur Kablo: 75
Süper Ligi

Çankaya Üniversitesi: 59 – Fenerbahçe Öznur Kablo: 75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin namağlup lideri Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 75-59 yenmeyi başardı.

25 Aralık 2019 16:04

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ni 75-59 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Ankara

Hakemler: Sertan Kırklar, Ahmet Taner İbin, Mustafa Akıllıoğlu

Çankaya Üniversitesi: White 18, Derin Yaya 8, Putnina 4, Bahar Öztürk 8, Talbert 12, Özge Karataş, Tuğçe İnöntepe 7, Nilay Aydoğan, Ceren Gökdemir 2

Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 6, Olcay Çakır Turgut 14, Iagupova 16, Zandalasini 22, Stokes 2, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 3, Tuğçe Canıtez 10, Duygu Özen, İdil Saçalır, Gonzales 2

1. Periyot: 14-19

Devre: 28-43

3. Periyot: 44-60

Son güncelleme 16:04 | 25 Aralık 2019
Çankaya Üniversitesi Fenerbahçe Öznur Kablo
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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