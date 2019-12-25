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Bayram Toysal: Cebimizde ciddi anlamda bonus biriktirdik
TFF 1.Lig

Bayram Toysal: Cebimizde ciddi anlamda bonus biriktirdik

Hatayspor Teknik Direktörü Toysal, ligdeki durumlarını değerlendirirken 'Cebimizde ciddi anlamda bonus biriktirdik' dedi.

25 Aralık 2019 15:33

TFF 1. Lig’de en yakın rakibine attığı 8 puan farkla liderliğini sürdüren Hatayspor, 17. haftada deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri’nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-beyazlılar, pas ve kondisyon çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Bayram Toysal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, emin adımlarla yollarına devam ettiklerini söyledi.

Karşılaşacakları Bursaspor’un iyi bir takım olduğuna değinen Toysal, camia olarak bu maçtan beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı. Ligin ilk yarısındaki son maçı da kayıpsız geçmek istediklerini belirten Toysal, “Cebimizde ciddi anlamda bonus biriktirdik. Biz bu bonusu Bursaspor müsabakasında dağıtmak istemiyoruz” dedi.

Bu nedenle bilinçli, inançlı ve istekli bir şekilde karşılaşmaya hazırlandıklarını dile getiren Toysal, eleştirilere açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Hatayspor, 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Son güncelleme 15:33 | 25 Aralık 2019
Bayram Toysal hatayspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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