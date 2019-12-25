Almanlar duyurdu! Galatasaray Marcelo Saracchi ile anlaştı

Alman Bild gazetesinin haberine göre; Galatasaray’ın ara transferde anlaştığı ilk isim sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi oldu. Sarı Kırmızılılar, 2018’de River Plate’ten 12 milyon Euro’ya Leipzig’e transfer olan; ancak Alman temsilcisinde beklenenin uzağında kalan 21 yaşındaki Uruguaylı ile anlaştı. Galatasaray, Saracchi’yi 1.5 yıllığına kiralayacak.

Uruguay Milli Takımı’nda oynamak isteyen ve bu nedenle forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak isteyen Saracchi, Milli Takım formasını 4 kez giydi. 1.72 boyuncdaki Saracchi, Leipzig ile de bu sezon 7 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.