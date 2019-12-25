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Almanlar duyurdu! Galatasaray Marcelo Saracchi ile anlaştı
Süper Lig

Almanlar duyurdu! Galatasaray Marcelo Saracchi ile anlaştı

Galatasaray, ara transferde RB Leipzig'den Marcelo Saracchi ile anlaştı. Uruguaylı oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

25 Aralık 2019 07:55

Alman Bild gazetesinin haberine göre; Galatasaray’ın ara transferde anlaştığı ilk isim sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi oldu. Sarı Kırmızılılar, 2018’de River Plate’ten 12 milyon Euro’ya Leipzig’e transfer olan; ancak Alman temsilcisinde beklenenin uzağında kalan 21 yaşındaki Uruguaylı ile anlaştı. Galatasaray, Saracchi’yi 1.5 yıllığına kiralayacak.

Uruguay Milli Takımı’nda oynamak isteyen ve bu nedenle forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak isteyen Saracchi, Milli Takım formasını 4 kez giydi. 1.72 boyuncdaki Saracchi, Leipzig ile de bu sezon 7 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Son güncelleme 07:55 | 25 Aralık 2019
galatasaray Marcelo Saracchi RB Leipzig transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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