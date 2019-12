Yusuf Yazıcı’dan mesaj var: Teslim olmak yok!

Fransa Ligue 1’de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Monaco karşılaşmasında çapraz bağları koptuğu için sezonu kapattı.

Bu sezon Lille ile 25 maçta forma giyen Yusuf’un EURO 2020’ye yetişmesi ise pek mümkün görünmüyor. 1 gol ve 4 asistlik katkı yapan milli futbolcu, Twitter’dan bir açıklama yaptı.

İngilizce olarak tweet atan Yusuf Yazıcı, “Geri çekilmek ve teslim olmak yok! Daha hızlı ve güçlü geri dönmek için çok çalışacağım” dedi.

No retreat, no surrender! I will work harder to come back faster and stronger. @losclive https://t.co/caS4RYeOgy

