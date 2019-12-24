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Yusuf Yazıcı’dan mesaj var: Teslim olmak yok!
Fransa Ligue 1

Yusuf Yazıcı’dan mesaj var: Teslim olmak yok!

Lille'de forma giyen ve Monaco maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, Twitter'dan açıklama yaptı.

24 Aralık 2019 15:47

Fransa Ligue 1’de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Monaco karşılaşmasında çapraz bağları koptuğu için sezonu kapattı.

Bu sezon Lille ile 25 maçta forma giyen Yusuf’un EURO 2020’ye yetişmesi ise pek mümkün görünmüyor. 1 gol ve 4 asistlik katkı yapan milli futbolcu, Twitter’dan bir açıklama yaptı.

İngilizce olarak tweet atan Yusuf Yazıcı, “Geri çekilmek ve teslim olmak yok! Daha hızlı ve güçlü geri dönmek için çok çalışacağım” dedi.

Son güncelleme 15:47 | 24 Aralık 2019
Fransa Ligue 1 Lille Yusuf Yazıcı
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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