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Yunanistan’da olaylar dinmiyor! VAR hakeminin evine saldırı…
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Yunanistan’da olaylar dinmiyor! VAR hakeminin evine saldırı…

Yunanistan Ligi’nde oynanan ve 0-0 biten Volou - Olympiakos karşılaşmasında konuk ekibin attığı bir golün ofsayt gerekçesiyle VAR’dan dönmesinin ardından olaylar büyüdü. Olympiakos taraftarı, müsabakanın VAR hakeminin evine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

24 Aralık 2019 13:26

Yunanistan Süper Ligi'nin 16. haftası yine olaylara sahne oldu. Pazar günü oynanan ve 0-0'lık beraberlikle noktalanan Volos – Olympiakos müsabakasında yaşananlar olayların fitilini ateşledi.

MOLOTOFLU SALDIRI

Konuk ekip Olympiakos'un müsabakada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'ın uyarısıyla iptal edildi. Maçın tamamlanmasıyla Olympiakos taraftarları gol pozisyonunu iptal eden VAR hakemi Angelos Evangelou'nun evini basarak, molotof kokteylli saldırı düzenledi.

Öfkeli taraftar grubu, hakem Evangelou'nun evinin önünde havai fişekler patlattı. Hakem Angelos Evangelou'nun evinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasarların meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan olayları Yunanistan Futbol Federasyonu ise ‘Mafyatik bir saldırı' sözleriyle kınadı.

HAKEMLER MAÇLARA ÇIKMAYABİLİR

Daha önce PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in belinde bulunan silah ile sahaya girmesiyle gündeme gelen Yunanistan Süper Ligi'nde hakemlerin 17. haftada oynanacak olan müsabakalar çıkmayarak, ligde yaşanan olayları boykot etmesi bekleniyor.

Son güncelleme 13:48 | 24 Aralık 2019
holigan olympiakos polis Volos yunanistan
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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