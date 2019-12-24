Wesley Sneijder’e jübile maçı! Burak Yılmaz ile Selçuk İnan…

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder, 4 ay önce noktaladığı futbolculuk kariyeri için yıldızlarla dolu bir kadroyla jübile yapacak.

Hollanda’nın Peru ile oynadığı hazırlık maçında alkışlarla yeşil sahalara veda eden Sneijder, 3 Haziran 2020’de yapacağı jübile için çalışmalara başladı.

Doğduğu şehir olan Utrecht’te yapılacak organizasyona Galatasaray’da birlikte oynadığı Selçuk İnan ile Burak Yılmaz’ın da davet edildiği belirtildi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, takımların teknik direktörleri Inter’de şampiyonluklar yaşayan Jose Mourinho ve Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası finaline çıkan Bert Van Maarwijk yapacak.

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Ayrıca Wesley Sneijder’in jübile maçında şu isimlerin olacağı iddia edildi;

Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, John Heitinga, Dirk Kuyt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz, Andre Ooijer, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, Julio Cesar, Javier Zanetti, Samuel Eto’o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito, Fabio Cannavaro, Jari Litmanen