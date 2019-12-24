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Türkiye Basketbol Federasyonu kararını verdi! Tekrar…
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Türkiye Basketbol Federasyonu kararını verdi! Tekrar…

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta oynadığı 1881 Düzce karşılaşmasında yapılan kural hatası itirazında karara varıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu yaptığı gerekçeli açıklamada maçın yeniden oynanmasına karar verdi.

24 Aralık 2019 09:44

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün TKBL 12.haftasında deplasmanda oynadığı 1881 Düzce Belediye karşılaşmasında ilginç olaylar yaşandı. Maçın bitimine 27.3 saniye kala skor 63-63 iken Bursa Büyükşehir Belediyespor kendi potası altında Gizem Uca'ya faul yapıldı. Düzce ekibinin faul hakkının dolmasıyla 2 serbest atış hakkı kazanan yeşil-beyazlılarda Gizem Uca faul çizgisine doğru yönelirken maçın hakemleri serbest atışları İlemnur Duman'ın kullanacağını işaret etti. Maç içinde yapılan itirazlar sonucu değiştirmezken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü 65-63 mağlup olduğu maçın tekrarına yönelik itiraz dilekçesini Türkiye Basketbol Federasyonu'na gönderdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Bursa ekibine gönderdiği ve Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Serbülent Şengün imzalı yazılı açıklamada “Serbest atışları faul yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 2 forma numaralı Gizem Mürüvvet Uca'nın kullanması gerekirken hakemlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 5 forma numaralı İlemnur Duman'a kullandırdığı ve 2 serbest atışın da başarısız olduğu tespitiyle, müsabaka hakemlerinin kuralları yanlış uyguladığı yönünde görüş bildirmiştir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenecek tarihte yeniden oynanacak.

Son güncelleme 09:44 | 24 Aralık 2019
1881 Düzce Belediye Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kural hatası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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