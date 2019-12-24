Giden dönmüyor! Eritreli futbolcular yine kayboldu…

Uganda'da bölgesel futbol turnuvasına katılan 7 Eritre milli takımı oyuncusu, dönüş uçağına binmeyerek başkent Kampala'da ortadan kayboldu.

Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) Kupası sözcülerinden Rogers Mulindwa, yaptığı açıklamada, polisin, kaybolan 7 futbolcu için arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ekim ayında yine 20 yaş altı turnuva için Uganda'ya gelen 4 Eritreli futbolcu, ülkelerine dönmeyerek Uganda'ya iltica talebinde bulunmuştu.

Eritreli futbolcular önceki yıllarda da Botsvana, Kenya, Angola ve Tanzanya’da kayıplara karışmış ya da iltica talep etmişti.

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ERİTRE’DE 5,6 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR

Doğu Afrika’nın kuzeyinde yer alan Eritre’nin batısında Sudan, güneyinde Etiyopya ve güneydoğusunda Cibuti bulunuyor. Ülkenin doğusu ve kuzeydoğusu Kızıldeniz sahili boyunca uzanıyor. Ülkenin nüfusu ise 5,6 olarak açıklandı.

Eritre halkı etnik ve dinî bakımdan bazı farklılıklar gösteriyor. Çeşitli kabilelere mensup olan nüfus içerisinde önemli gruplardan birini, yüksek yaylalardaki çobanlık ve çiftçilikle uğraşan Hristiyan Habeşler teşkil ediyor. Bölgenin güneybatısındaki kırsal alanlarda yaşayan Hâmî ırktan Kunamalar ile Barialar putperest.