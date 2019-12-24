SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Bakanlıktan 81 ile genelge: Aracı çekme ceza kes
Tanzanya’da arı şoku… Futbolcular bir anda kendini yere attı!
Diğer Ligler

Tanzanya’da arı şoku… Futbolcular bir anda kendini yere attı!

Bir futbolcunun maçta kendini yere bırakması için birçok neden sayılabilir. Tanzanya'da bunlara bir yenisi eklendi

SKOR DIŞ HABER 24 Aralık 2019 10:02

Tanzanya’da oynanan bir futbol karşılaşması ilginç görüntülere sahne oldu.

Young Africans ve Iringa United arasında oynanan maçın 53’üncü dakikasında oyuncular arı saldırısına uğradı. Tüm oyuncular bir anda kendini yere attı ancak bazı futbolcular arı sokmasından kaçamadı. Arıların taraftarlara da saldırdığı görüldü. Bazı taraftar  ve oyuncuların bu ilginç olaya gülerek yaklaştığı da görüntülere yansıdı.

Maçın hakemi birkaç dakikalık kaosun ardından karşılaşmayı tekrar başlattı. Young Africans takımı maçtan 4-0 galip ayrıldı.

23 Aralık 2019 Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Türkspor Dortmund`a video mesaj gönderdi Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, eski öğrencisi Kevin Grosskreutz`un çalıştırdığı Türk ekibi Türkspor Dortmund`a video ile destek mesajı gönderdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:06 | 24 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
27/12/2019 - 20:30
-
Gençlerbirligi
Ankaragücü
28/12/2019 - 15:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR