Son dakika | Fenerbahçe’den flaş açıklama! ‘VAR kayıtları açıklansın’

Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe de VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti… “Geride kalan tüm haftaların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz” diyen Fenerbahçe resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan o açıklama:

Süper Ligin 16.haftasında, stadımızda Beşiktaş ile oynadığımız, takımımızın ortaya koyduğu hırs, istek ve performansla tam anlamıyla kazanmaya konsantre şekilde çıktığı ve 3-1 galip geldiğimiz maçın ardından oluşan gündeme dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün derbinin ardından gerek yöneticileri, gerek Saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz.

Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta “Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı” çağrısı yapmaktadır.

Beşiktaş`tan TFF`ye flaş başvuru! `VAR` kayıtları açıklansın... Son dakika... Beşiktaş Kulübü, Süper Lig`in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisindeki `VAR` kayıtlarının açıklanması için resmi başvuruda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün başvurusunda, VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının 26 Aralık Perşembe gününe kadar açıklanması yönünde talepte bulundu. İlgili Haberi Oku

Bu noktada, değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1. haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki tüm maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü