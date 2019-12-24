Fatih Terim’den olay yaratan gönderme! ‘İkinci yarı ZORLU geçecek’

Fatih Terim sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı… Galatasaray’ın tecrübeli teknik direktörü twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp’in İstanbul Zorlu Center’daki görüşmesine gönderme yaparak ”Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.. ” ifadelerini kullandı.

Terim’in bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce etkileşim alarak sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu. Fatih Terim Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti.

Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.. — Fatih Terim (@fatihterim) December 24, 2019

ZORLU CENTER’DAKİ OFİSTE GÖRÜŞME…

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Fenerbahçe başkanı Ali Koç 5 Aralık Perşembe günü Özdemir’in Zorlu Center’da bulunan ofisinde bir araya gelmiş ve Koç bu görüşmeyle ilgili olarak “Bizim ciddi rahatsızlıklarımız vardı. 6 maçı kazanmışsın, 6 hakem de sonraki hafta yok. 6 maçta puan kaybetmişsin, hakemlere bir sonraki hafta maç veriliyor. ‘Bu bir tesadüf müdür?’ dedik” ifadelerini kullanmıştı.

ALİ KOÇ: ‘BUNUN GİZLİSİ SAKLISI YOK’

Toplantının ilk etapta Riva’da gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zaman sıkışıklığı nedeniyle görüşmenin Zorlu Center’da gerçekleştirildiğini söyledi. Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bunun gizlisi saklısı yok. Biz oraya sanki bavulla girdik. Görülen yerden girdik, görülen yerden çıktık” demişti.

Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili olarak 12 Aralık 2019 tarihinde yaptığı açıklamada bu görüşmeyi doğruladı ve şu ifadeleri kullandı: “Kulüp başkanlarına çeşitli zamanlarda, Federasyonumuz ve bağlı kurulların uygulamaları ile ilgili rahatsızlıklarını, istedikleri zaman iletebilecekleri bildirilmiştir. Bu görüşme de pek çok kulüp başkanı ile yapılan görüşmelerden farklı değildir. Bu haberin, kamuoyunda, sanki bir takım kollanıyormuş ya da kollanılacakmış algısı yaratmak için kullanılması üzüntü vericidir.”