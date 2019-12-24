SON DAKİKA | Beşiktaş’tan TFF’ye flaş başvuru! ‘VAR’ kayıtları açıklansın…

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından tartışmalar dinmek bilmezken siyah beyazlı kulüpten flaş bir hamle geldi.

Geçtiğimiz gün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısıyla Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır’ın verdiği kararlara tepki gösterdi.

Çebi, “VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Tenis ve basketbol gibi teknik heyete itiraz hakkı verilmeli. VAR kayıtları açıklayın! Biz de başkaları bizi ‘Elimizde kayıtlar var' mı diyelim!” şeklinde konuşmuştu.

Çebi’nin çarpıcı açıklamalarının ardından siyah beyazlı ekipten Türkiye Futbol Federasyonu’nun ‘VAR’ kayıtlarını açıklaması için resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Başvuruda “22.12.2019 tarihinde Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumunuzdur.” denilerek, şu görüşlere yer verildi:

“Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maçla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlacaktır. Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00’ye kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz.”

Kadıköy’de oynanan derbiyi 3-1 kaybeden Beşiktaş’ta, orta hakem Cüneyt Çakır ve ‘VAR’ hakemi Mete Kalkavan’ın performansı eleştirilmişti.

“ÇIKIP EN AZINDAN ÖZÜR DİLEYİN”

Dün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) sert bir şekilde eleştiren Ahmet Nur Çebi, “Tüm ülke rezaleti izledi. Çıkıp en azından özür dileyin” ifadelerini kullanmıştı.

Bu düzen böyle devam etmeyecek diyen Ahmet Nur Çebi “Biz hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş lehine de olsa bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Bu düzenin böyle devam etmesini istemeyenler safları sıkılaştırsınlar ve yanımızda olsunlar. Benim takımım dün iyi oynamamış olabilir. Bundan size ne? Hakem gelip hesap kesemez! Asla unutmayacağız! Futbol adaleti için mücadele etmeye devam edeceğiz. Adalet isteyenleri mücadele davet ediyoruz. Bu düzen böyle sürmeyecek!” şeklinde konuşmuştu.

Ahmet Nur Çebi`den sert açıklama: Tüm ülke rezaleti izledi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem hataları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İlgili Haberi Oku