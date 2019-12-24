SON DAKİKA | Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK’ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’nin yanı sıra yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğlulları da “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

İşte TFF’den yapılan açıklama;

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu FATİH TERİM‘in 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonunda yapmış olduğu röportajdaki “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 22.12.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/12 ve 8/13 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 22.12.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ‘nin 23.12.2019 tarihinde basın toplantısında yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ADNAN DALGAKIRAN‘ın 22.12.2019 tarihinde medyada yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ERDAL TORUNOĞULLARI‘nın 23.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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