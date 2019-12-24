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Mina’nın oğlundan iyi haber… Tüm Türkiye’yi üzmüştü
Yeni Malatyaspor

Mina’nın oğlundan iyi haber… Tüm Türkiye’yi üzmüştü

Yeni Malatyaspor’un başarılı stoperi Arturo Mina’nın, evinin ikinci katından düşerek yaralanan ve yoğun bakıma alınan oğlu Darius komadan çıktı. Darius'un geçirdiği kaza tüm Türkiye'yi üzmüştü.

24 Aralık 2019 16:35

Geçtiğimiz hafta evinin ikinci katından düşerek yaralanan ve bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Yeni Malatyasporlu Mina’nın oğlu Darius, komadan çıktı. Haber duyulunca tüm Türkiye'nin tek yürek olup iyileşmesi için dua ettiği minik Darius'un yoğun bakım ünitesinde gözünü açtığı ifade edildi.

Yoğun bakımdaki tedavisine devam edileceği açıklanan Dairus’un, önümüzdeki günlerde de ameliyata alınacağı belirtildi. Kafa tasında çatlaklar oluşan Darius'un ameliyat için beyninde oluşan ödemlerin dağılmasının beklendiği ifade edildi.

20 Aralık 2019 Yeni Malatyasporlu Arturo Mina`nın oğlu Darius yaşam savaşı veriyor! Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor`un yıldızı Arturo Mina hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun oğlu Darius`un Ekvador`daki evlerinin ikinci katından düştüğü ve hayati tehlikesi olduğu açıklandı. İlgili Haberi Oku

15 Aralık'tan beri oğlunun tedavisi için Ekvador'da bulunan Mina'nın 5 Ocak'taki Antalya kampına katılacağı öğrenildi. 20 gün takımından uzak kalacak Mina'nın hastanenin dışındaki vakitlerde özel antrenmanlar yaptığı öğrenildi.

Son güncelleme 16:45 | 24 Aralık 2019
Malatyaspor mina
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