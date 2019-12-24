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İspanya La Liga

Messi’den sözleşme için ilginç şart!

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın Arjantinli yıldız ismi Lionel Messi, yeni sözleşmeye imza atmak için Katalan ekibinden ilginç bir istekte bulundu.

24 Aralık 2019 07:53

Barcelona ile olan sözleşmesi 2021’de sona erecek olan Lionel Messi kulüpten sürpriz bir talepte bulundu.

İspanyol basınında yer alan haberde, Messi’nin babasının Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile yaptığı görüşmelerde ekonomik olarak anlaşmaya vardığı ancak Arjantinli yıldızın takıma 4 takviye yapılmasını istediği kaydedildi.

Stoper, sağ bek, orta sahaya transfer yapılmasını istediği belirtilen Messi’nin, PSG’den Kylian Mbappe’nin de transferini talep ettiği ifade edildi.

Dünyanın en çok kazanan oyuncusu olan Lionel Messi, şu anda Barcelona’dan yıllık 40 milyon euro maaş alıyor.

Son güncelleme 07:53 | 24 Aralık 2019
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