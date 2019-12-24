Mehmet Demirkol: Golü eve gidince görmüş! Alın size skandal…

Süper Lig’in 16. haftasında gündeme damga vuran olayları değerlendiren Mehmet Demirkol, ‘Bence Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan’a önümüzdeki hafta maç verilmeyecek’ ifadelerini kullandı. İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları:

‘BİZE ŞEFFAFLIK LAZIM, YAZIK GÜNAH’

”Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim’in hangi açıklamaları yaptığını biliyorum ancak cezayı gerektiren nedir? Fatih Terim’in maç sonu yaptığı açıklamalarda ceza alacak bir şey yok. Sevki gerektirecek hiç birşey yok, hakaret yok, iftira yok, yalan yok. Ahmet Nur Çebi, ‘burada hata var diyor. Çıkın memnunsanız açıklayın biz utanalım. Siz memnun değilseniz açıklayın’ diyor. Sevki yaparken diyeceksin ki; şu şu şu sözlerden dolayı sevk edilmiştir. Bize şeffaflık lazım. Maç sonunda hemen açıklamaları lazım. Karar devamdır diye bir zarar olmaz. İki gündür bir tane pozisyon konuşuluyor. Yazık günah. Bakalım Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan önümüzdeki hafta herhangi bir maça atanacak mı? Bence vermeyecekler.”

‘GOLÜ EVE GİDİNCE GÖRMÜŞ…’

”Hakeme sonradan pozisyonlarını izletsek ‘skandal karar verdim’ der. Ümit Hoca misal Galatasaray-Trabzon maçında VAR’a rağmen golü görmemiş ama eve gidince görmüş. Alın size skandal. Skandal budur. Serdar Aziz’in pozisyonunda Cüneyt görmeyebilir. VAR’dan istemesi lazımdı. Zor pozisyon duruyor.”

‘ACABA CÜNEYT ÇAKIR’A SARI KART GÖSTER DEMİŞ MİDİR?’

“Burak Yılmaz, Alper Ulusoy’a 10 defa ‘Sen gir oyna’ diyor. Kime söylüyor bunu kameralara. Bütün Türkiye’ye hakemin yanlı bir maç yönettiğini anlatıyor. Burak’ın biraz da amacı o. Şimdi bu mu daha ağır hakeme saygısızlıktır yoksa Ljajic’in Suat Arslanboğa üzerine çarptığında ‘ne yapıyorsun’ diyerek tepki göstermesi mi? Hakemin onurunu ayaklar altına alma mevzusu var ya… Suat Arslanboğa’nın lisansı yırtıldı neredeyse. Acaba Alper Ulusoy, Cüneyt Çakır’a ‘hocam Burak’a sarı kart göster’ diyor mu?” Benim en çok merak ettiğim konu bu. Ben aksi bir şeyi düşünemiyorum bile.

‘TRABZONSPOR LİGİ BÜYÜK ORANDA KOPARMIŞ OLURDU’

“Trabzonspor, elindeki kadroyu %85-90 oranında sahaya sürebilseydi, şu ana kadar ligi büyük oranda koparmış olurlardı. Bazı maçlarda idealinden 6 eksikle falan çıkıyor takım. Bu kadarını yaşayan yok ligde. Trabzonspor Ekuban’ı, Nwakaeme ve Sörloth’un yanına koyduğu zaman aldığı performansı, Sturridge’tan daha alamadı, orası eksik kalıyor. Nwakaeme-Sörloth, takım zaten ikisi.”