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Mario Mandzukic’in yeni takımı belli oldu!

Juventus ile yollarını ayırma kararı alan Mario Mandzukic, Katar Ligi ekibi Al Duhail'e imza attı.

24 Aralık 2019 20:06

Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, Juventus’tan tecrübeli golcü Mario Mandzukic’i kadrosuna kattığını açıkladı. Forvet arayışları kapsamında Galatasaray’dan Radamel Falcao’yu da gündemine aldığı belirtilen Katar ekibi, Mandzukic ile 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

33 yaşındaki oyuncu, yeni kulübünden yıllık 7,3 milyon Euro garanti ücret alacak. Juventus’ta teknik direktör Maurizio Sarri’nin planları arasında yer almayan Mandzukic, bu sezon forma şansı bulamamıştı.

Son güncelleme 20:06 | 24 Aralık 2019
juventus Katar mandzukic transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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