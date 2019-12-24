Juventus Lazio finali krize neden oldu! 550 milyon dolarlık anlaşma tehlikede

İtalya Süper Kupası finalinde Lazio, Juventus’u 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ancak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanan final maçı, sonucundan çok çektiği tepkilerle konuşulmaya başlandı. İtalyan devlet kanalı RAI'de çalışan gazetecilerin sendikası USIGRA’dan sonra final maçının Suudi Arabistan’da oynanmasına bir tepki de Katar menşeli kanal beIN Sports’tan geldi.

İtalya Serie A’nın yayın hakları için 550 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan beIN Sports’un anlaşmayı iptal etmeyi düşündüğü belirtildi. Hem Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kriz hem de beIN Sports’un mahkemelik olduğu korsan bir kanalın bu ülkede bulunması nedeniyle kanalın tepkili olduğu öğrenildi. beIN Sports, 550 milyon dolar ödeyerek 5 yıllık anlaşma yaptığı Serie A yönetiminin, 2 yıldır Suudi Arabistan’da oynanan Süper Kupa finalinden kazanılan 20 milyon Euro’ya tercih ettiği için kızgın olduğu iddia edildi.

beIN Sports basın sözcüsü, Gulf Times’a yaptığı açıklamada “beIN Sports, İtalya Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan’da oynanması nedeniyle Serie A ile olan anlaşmayı iptal etmeyi ciddi bir şekilde düşünmeye başladı. beIN Sports, Suudi Arabistan’daki korsan kanalın verdiği zararı göstermek için delil toplama sürecini hızlandırdı. Bu iş oldukça ciddi bir hal almaya başladı” dedi.

Suudi Arabistan’da yayın yapan beoutQ adlı korsan bir kanalın, beIN Sports içeriklerini izinsiz yayınladığı için iki kanal arasında 1 milyar dolarlık bir dava devam ediyor. beIN Sports bu nedenle, davalık olduğu kurumun bulunduğu Suudi Arabistan’da finali oynatması nedeniyle Seri A yönetimine tepki gösteriyor. Suudi Arabistan, son iki sezondur İtalya Süper Kupa finallerine ev sahipliği yapıyor.

Juventus-Lazio finali İtalya`da gündem oldu! Suudi Arabistan... İtalya Süper Kupası Finali`nin dün Suudi Arabistan`ın başkenti Riyad`da oynanması İtalya`da, `Suudi Arabistan`ın insan hakları ihlallerini prestijli spor müsabakalarıyla aklamaya çalıştığı` eleştirileriyle karşılandı. İlgili Haberi Oku

TÜRKİYE DE ETKİLENECEK

Eğer anlaşma iptal edilirse, İtalya Serie A, tarihinin en büyük yayın geliri anlaşmasından olmuş olacak. Anlaşmanın iptal etmesi ile birlikte ile birlikte, beIN Sports’un Seri A maçlarını yayınladığı Türkiye, Fransa, İspanya, Kuzey Amerika, Asya ve Orta Doğu etkilenecek. İtalya liginin bu ülkede yayınlanmayacak olması, Serie A’nın gelirlerine büyük darbe vuracak.

İtalya Süper Kupa finallerinin Suudi Arabistan’da oynanması, daha önce de birçok kesim tarafından ülkedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle tepkiyle karşılanmıştı. Suudi Arabistan yönetiminin, sporu kullanarak imajını temizlemeye çalıştığı savunulmuştu.

Suudi Arabistan, bilgiye erişim özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalar, Kaşıkçı meselesini aydınlatmaması, kadın hakları savunucularına yönelik tutumu ve Yemen Savaşı’ndaki rolü dolayısıyla eleştiriliyor.