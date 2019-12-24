Son dakika | İngilizler duyurdu! Ndiaye, Trabzonspor’da

Bir dönem Türkiye’de Osmanlıspor ve Galatasaray formaları da giyen, 2018-2019 sezonunun başında ise sarı-kırmızı kulüpten 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City’e transfer olan Badou Ndiaye, Süper Lig’e geri dönüyor…

Geçtiğimiz günlerde menajeriyle birlikte Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için Türkiye’ye gelen 29 yaşındaki futbolcu için İngiliz medyasından haber geldi. The Telegraph gazetesi, tarafların anlaşma sağladığını ve Ndiaye’nin satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor’a kiralandığını belirtti.

Badou Ndiaye`den heyecan yaratan paylaşımı! Trabzonspor`a mı geliyor? Adı bir süredir Trabzonspor ile anılan 29 yaşındaki Senegalli yıldız Badou Ndiaye`nin sosyal medyada yaptığı paylaşım olay yarattı. Bordo mavililerin Türkiye`ye davet ettiği iddia edilen yıldız oyuncunun uçaktan yaptığı paylaşım gündem oldu. İlgili Haberi Oku