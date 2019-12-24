Icardi’nin eşi Wanda Nara Lukaku yorumlarına patladı! ‘Saygısızlık’

İtalya Serie A takımlarından Inter’in sezon başında Paris Saint Germain’e kiraladığı Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Romelu Lukaku hakkındaki olumlu yorumları eleştirdi. Icardi’nin yerine Manchester United’dan kiralanan Lukaku’nun performansını eleştiren Wanda Nara, yapılan yorumların Icardi’ya saygısızlık olduğunu belirtti.

Inter’in Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkamamasına vurgu yapan Wanda Nara, Icardi’nin takımı Paris Saint Germain’in ise lider olarak bir üst tura yükseldiğini söyledi.

Wanda Nara, Lukaku’nun Icardi’den daha çok takım oyuncusu olduğu şeklindeki değerlendirmeye sinirlenerek “Lukaku, Şampiyonlar Ligi’nde gol atmayı başaramadı. Eleme turlarını ise televizyondan izleyecek. Kendisinden önceki 9 numara ise Inter formasıyla sadece 150 gol atmıştı. Şimdi Lukaku’nun Icardi’den daha iyi bir takım oyuncusu olduğu söyleniyor. Saygısızlık” yorumunu yaptı.

Bir Inter taraftarı olduğunu söyleyen Wanda Nara, “Bence Conte takımın en değerli ismi… Takımda büyük bir değişime imza attı. Sadece üç kez aynı orta saha ile maçlara başladı. Haftalar geçtikçe fikirlerimizi değişmesini sağladı. Lukaku, Şampiyonlar Ligi maçlarında eleştirildi. Şimdi ise sanki bir fenomenmiş gibi göklere çıkarılıyor. Bunu kabul edemem. Ondan önceki santraforun neler yaptığını biliyoruz” dedi.