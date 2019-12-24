Hasan Şaş’tan TFF’nin Fatih Terim kararına tepki: ‘Yazıklar olsun’

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in PFDK’ya sevk edilmesinin ardından yardımcı antrenör Hasan Şaş sosyal medya hesabından tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Göztepe maçının ardından hakemler hakkında eleştirilerde bulunan Fatih Terim, “Zaman olarak çok eksik oynuyoruz, sakatlananlar, yatanlar ve buna müsaade eden, bu işin altından kalkamayan, bazı o kalitede olmayan hakemlerimiz maalesef” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu da tecrübeli çalıştırıcıyı “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle PFDK’ya sevk ederken, yardımcı antrenör Hasan Şaş bu duruma tepki gösterdi.

Instagram hesabından Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Şaş, “Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Yazıklar olsun!!! Hasan Şaş (@hasansas11)’in paylaştığı bir gönderi ( 24 Ara, 2019, 8:30öö PST )

SON DAKİKA | Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK`ya sevk edildi! Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`in açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku