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Hasan Şaş’tan TFF’nin Fatih Terim kararına tepki: ‘Yazıklar olsun’
Süper Lig

Hasan Şaş’tan TFF’nin Fatih Terim kararına tepki: ‘Yazıklar olsun’

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Göztepe-Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'e, ilk destek yardımcısı Hasan Şaş'tan geldi. Şaş sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

24 Aralık 2019 20:01

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in PFDK’ya sevk edilmesinin ardından yardımcı antrenör Hasan Şaş sosyal medya hesabından tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Göztepe maçının ardından hakemler hakkında eleştirilerde bulunan Fatih Terim, “Zaman olarak çok eksik oynuyoruz, sakatlananlar, yatanlar ve buna müsaade eden, bu işin altından kalkamayan, bazı o kalitede olmayan hakemlerimiz maalesef” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu da tecrübeli çalıştırıcıyı “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle PFDK’ya sevk ederken, yardımcı antrenör Hasan Şaş bu duruma tepki gösterdi.

Instagram hesabından Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Şaş, “Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Yazıklar olsun!!!

Hasan Şaş (@hasansas11)’in paylaştığı bir gönderi ()

24 Aralık 2019 SON DAKİKA | Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK`ya sevk edildi! Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`in açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:04 | 24 Aralık 2019
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