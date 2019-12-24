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Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: İzmir, Barselona veya Londra ile yarışabilecek güçte
Göztepe

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: İzmir, Barselona veya Londra ile yarışabilecek güçte

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir kulüplerinin İzmirlilere ihtiyacı olduğunu bildirdi. Mehmet Sepil, İzmir'in Barselona ya da Londra ile yarışabilecek güçte olduğunu söyledi.

24 Aralık 2019 13:28

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının (İZVAK), İzmir Ticaret Odasındaki 3. Danışma Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İZVAK’ın son yıllarda kent adına önemli işler yaptığını kaydetti.

İzmir’de yapımı devam eden statlar konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Mehmet Sepil, şöyle konuştu:

İzmir kulüpleri olarak İzmirlilere ihtiyacımız var. Hep birlikte daha iyiye ulaşmak için valimizden, emniyetimize, belediye başkanımızdan kulüplerimize kadar ilk kez el ele verdik. Kulüp başkanları olarak sık sık bir araya geliyoruz. Bu konuda bir iklim değişikliği yaşanıyor. Çok daha güzel çalışmalar yapacağız. Bana göre İzmir, her açıdan Barselona veya Londra ile yarışabilecek güçte. Yeter ki isteyelim, el ele verelim.

İZVAK Başkanı Ali Erten ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Mehmet Sepil’i tebrik ederek, İzmir futbolunun bu sayede Türkiye Futbol Federasyonunda lobi açısından etkin bir rol alacağını düşündüğünü söyledi. Stat inşaatları konusunda destek veren herkese teşekkür eden Erten, “2020-2021 futbol sezonunun ‘Adnan Süvari Sezonu’ olarak isimlendirilmesi konusunda çalışıyoruz. Bu konuya tüm İzmir kulüpleri destek veriyor” dedi.

Son güncelleme 13:28 | 24 Aralık 2019
göztepe izmir Mehmet Sepil
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